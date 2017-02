Person Of Interest : Le dernier jugement - La négociatrice

série.



Les 5ème et 6ème épisodes



Le dernier jugement

Reese et Finch s'intéressent à Samuel Gates, un juge réputé pour ses condamnations sévères. Leur enquête est compliquée car le magistrat, veuf depuis peu, ne veut rien avoir à faire avec eux. Très vite, Reese se demande si la cible est Samuel Gates ou son fils, qu'il élève avec l'aide d'une nourrice...



La négociatrice

Reese se voit confier la protection d'une jeune femme nommée Zoé Morgan. Progressivement, il constate qu'elle est pleine de ressources. Cet aspect de la personnalité de Zoe l'amène à tomber sous son charme. Cette jeune femme ravissante a du caractère et ne s'en cache pas. Pourtant, Reese ressent un malaise grandissant à son égard. Se livre-t-elle à un double jeu ? Qu'a-t-elle intérêt à dissimuler à son protecteur ? Pendant ce temps, Carter est chargé d'une nouvelle enquête au sujet d'un homicide. Mais il peine à comprendre les circonstances du crime. Le mobile est-il aussi évident qu'il y paraît ? Les investigations qu'il mène prennent peu à peu une tournure inattendue. Pourra-t-il assurer sa mission jusqu'au bout ?...