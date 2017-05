Person Of Interest : Justice pour tous - La prodige

série.



Justice pour tous

Abby Logan, une jeune femme ayant récemment perdu son frère militaire, est renvoyé d'une organisation venant en aide aux vétérans. Accusée de vol, elle est en fuite avec un ex-soldat nommé Shayn Huson, qui a perdu une main au front. Le duo aurait l'intention de voler la banque détenant les fonds de l'organisation. Au fil de leur enquête, Finch et Reese découvrent le système financier frauduleux derrière l'association d'aide aux vétérans...



La prodige

Emprisonné à Rikers Island sous la supervision de l'agent spécial Donnelly, Reese est sur le point d'être découvert. A l'extérieur, Carter et Finch tentent de lui éviter cette issue... Caleb Phipps, un jeune étudiant d'un lycée de New York, est ciblé par la Machine. Quelques années auparavant, son grand frère a été victime d'un accident dans le métro. Aujourd'hui une menace rôde autour de lui. Est-elle liée à un trafic de drogue organisé dans le quartier ? Est-ce la conséquence de son activité clandestine de programmation informatique ? Finch se fait engager comme professeur remplaçant afin d'enquêter sur Caleb...