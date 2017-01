Person Of Interest : Braquages - Soulager la souffrance

Les 3ème et 4ème épisodes



Braquages

Joey Durban, un jeune vétéran d'Afghanistan, est le nouveau cas dont Finch et Reese doivent s'occuper. En apparence, Joey tente de renouer avec la vie civile : retrouver sa relation avec Pia Moresco, sa petite amie de longue date, et travailler comme portier dans un luxueux complexe résidentiel. Reese découvre que Joey mène une double vie en entretenant une relation avec une jeune mère célibataire. Il ferait également partie d'un gang de braqueurs...



Soulager la souffrance

La «machine» s'arrête sur le numéro de sécurité sociale de Megan Tillman, un médecin brillant et apprécié, en indiquant qu'elle va être impliquée dans un crime. Face à cette annonce, Resse et Finch font tout leur possible pour protéger la jeune femme. Prétextant qu'il a besoin d'une ordonnance pendant le congé de son docteur habituel, Finch peut entrer en contact avec Megan Tillman. Il met en place une surveillance électronique pointue afin d'intervenir face à un éventuel danger. En parallèle, Reese et Finch mènent une enquête pour anticiper et empêcher un drame. Ils soupçonnent Andrew Benton, accusé dans le passé d'agressions sexuelles, de vouloir s'en prendre à Megan Tillman...