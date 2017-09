Pénurie à Tubuai : le Marama Nui quittera Papeete samedi

Rédaction web

Plus de riz, plus de sucre, plus de café... Une pharmacie qui se vide et de l'essence rationnée. Conséquences de cette dernière restriction : plus de transports scolaires. Les pêcheurs ne peuvent plus sortir en mer et les excursions touristiques sont limitées, selon une habitante. Les habitants de Tubuai sont en colère. Cerise sur le gâteau : plus d'eau potable.Le Tuhaa pae IV est immobilisé. Il a été remplacé par le Mareva Nui, mais sa capacité de stockage est plus faible.Certains habitants estiment que le Pays et l'État se désintéressent totalement de leur situation. "Que font nos élus ?", lance une internaute sur Facebook.Dans un communiqué, le Pays annonce que le Mareva Nui, affrété par la société SNA Tuhaa Pae, desservira Raivavae, Tubuai, Rurutu, Rimatara et Rapa. "Le périple devrait prendre environ 10 jours pour pallier aux besoins urgents notamment en matière d’hydrocarbures (gazole, essence, carburéacteur), de produits pharmaceutiques et de denrées alimentaires des populations et des services concernés.La société SNA Tuhaa Pae assurera les opérations commerciales : paiement du fret, connaissements et réception des marchandises.Le navire Mareva Nui lèvera l'ancre à Papeete, ce samedi 30 septembre vers 12 heures en direction des îles Australes."