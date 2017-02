Penser à son avenir avec le Forum des Métiers

Rédaction Web avec Thomas Chabrol

Entreprises et établissements de formations ont répondu aux interrogations des élèves. Compétences, parcours, expérience, s'il est encore tôt pour certains de trouver leur vocations, pour d'autres le choix d'un futur métier est déjà bien envisagé.Le proviseur du collège de Arue, Phillipe Jodry, nous en dit plus. "C'est cela le choix éclairé. C'est de commencer à voir ce que cela implique d'embrasser telle ou telle carrière ou métier. Quelle est l'ambition qu'il faut se donner au niveau des études. Cela permet aussi de voir quelques aspects un peu plus pratique sur l'environnement d'un travail, les responsabilités que l'on peut avoir si l'on exerce un métier d'encadrement, le salaire et les conditions de travail."Dès la rentrée prochaine, les portes du lycée s'ouvriront sur leur avenir. Voies générales ou professionnelles, le Forum des Métiers apporte un premier éclairage pour construire son parcours étudiant que ce soit dans le tourisme, la restauration, la santé, la communication, l'environnement, ou encore la mode.