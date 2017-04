Pêcheurs et riverains réconciliés autour du site "Petit Mousse"

Rédaction Web avec Thierry Teamo

Les aménagements se veulent placés sous le signe de meilleures conditions de sécurité, selon des règles d’utilisation rappelées sur la signalétique mise en place sur le site. Le public, en particulier les riverains et leurs enfants, peut également accéder à ce site de baignade désormais sécurisé grâce à la fermeture complète du site par une clôture.Les pêcheurs professionnels de Papara, regroupés au sein de la coopérative "Papara Nui Rava’ai " qui sera chargée de la gestion de la zone réservée aux pêcheurs, bénéficient de l’installation d’un quai flottant moderne capable d’accueillir jusqu’à 6 bateaux et d’une nouvelle rampe plus adaptée pour la mise à l’eau de leurs bateaux. Et cela pour un coût de onze millions, plus deux millions et demi pour la réalisation de la clôture.Pour Teari Alpha, "C'est une belle réalisation et une conciliation entre les intérêts des pêcheurs "Papara Nui Rava’ai "et les riverains de Tamari'i Ma'ohi no Papara, qui habitent autour de ce site." Il est vrai que courant novembre dernier, des peapea étaient apparus entre les riverains et les pêcheurs. Les premiers reprochant aux seconds de ne pas respecter les lieux par rapport aux nuisances sonores, à la pollution et à la consommation d'alcool. Désormais avec ces aménagements, tout semble être rentré dans l'ordre. D'autant, qu' un règlement intérieur pour l'utilisation et le respect des lieux, vient d'être signé avec l'association Papara Nui Rava’ai .Ce quai flottant est installé à titre provisoire, le temps qu’une solution plus pérenne, à savoir la construction d’une véritable marina sur la commune de Papara, se concrétise. "Les pêcheurs du coin, auront accès à leur bateau de manière sécurisée, et on attend avec le conseil municipal et le maire de Papara, la validation d'un site pour la réalisation d'une future marina dédiée aux pêcheurs de Papara." Deux sites sont prévus à cet effet: La pointe Henrik ou le site de Tiamao à Papara.