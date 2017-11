Pêche sous-marine : dernières sélectives pour les Océania 2018 – Hawaii

Rédaction web avec communiqué

Chaque année et depuis plus de 25 ans, la Fédération Tahitienne des Sports Subaquatiques de Compétition présente une sélection qui défend les couleurs du fenua au tournoi inter pacifique appelé plus communément tournoi Océania. Six délégations participent à ce tournoi annuel : la Polynésie française, la Nouvelle Calédonie, l’Australie, Hawaii, Guam et la Nouvelle Zélande. Ce tournoi a la particularité d’organiser aussi un tournoi féminin où nos représentantes locales, Onyx Lebihan et Taina Orth, se sont imposées par deux fois depuis leur première participation en 2014.Tahiti s’est déjà imposée à Hawaii sur l’île de Kauai en 2012 en s’octroyant les deux journées de compétition. Cette année, la délégation hawaiienne, qui a déjà défini sa sélection depuis plusieurs mois, espère bien ne plus laisser échapper la victoire au profit des Tahitiens et enchaîne déjà entraînements et levées de fonds.La journée de samedi se tiendra sur la zone de Punaauia et la pesée se tiendra sur le terrain vague de Taapuna. La journée de Dimanche se tiendra sur la zone de Faa’a et la pesée se tiendra à Tavae Market (Faa’a - Vaitupa). Sera présent à la pesée ce dimanche, Jean Tapu, seul champion du monde Polynésien de pêche sous-marine.Les départs pour les zones de pêche seront donnés à 8h et les pesées sont programmées pour 15h. Les 2 meilleures équipes issues de ces sélectives seront sélectionnées pour ce déplacement. Les black fins de Raiatea ainsi que le team EVO de Bora bora participeront aussi à ces sélectives.