Peau sauvage : du 2 au 5 octobre

Episode n° 13

La photo de la fille intrigue tout le monde. Ils veulent tous connaitre l’identité de la personne. Camila insiste : la femme est probablement sa mère. Max parle à Mère Isabel afin de découvrir la vérité mais celle-ci lui répond que Rosa Blanco a été emprisonnée pour avoir tué un homme.



Episode n° 14

Ezequiel qui veut gagner des points devant Camila demande au juge de faire libérer Rosa Blanco contre une grosse somme d’argent. Il propose par la suite de les réunir autour d’un diner mais Max refuse qu’elle y aille. Elle se fâche. La mère Isabel voudrait plus que tout voir Camila heureuse et pour cela elle lui conseil de fonder sa propre famille mais celle-ci lui explique que son bonheur se résumerait à retrouver sa mère.



Episode n° 15

Camila est heureuse, sa mère est enfin libre mais Max a toujours des doutes et elle refuse de l’écouter. Une fois réunies, elle voudrait savoir pourquoi elle avait été abandonnée et pourquoi elle avait tué un homme mais celle-ci fait mine de ne pas se souvenir de ces moments douloureux. Un mystère énorme plane au-dessus de cette femme.



Episode n° 16

Beaucoup de rencontres sont organisés entre les deux familles en guerre : Roger, Marcos, Gregorio, Leandro, Fausto et Javier font partit de cette guerre. Max est déçu du fait qu’Ezechiel et Camila aient passé du temps ensemble surtout quand ils lui disent que leur soirée a été agréable. Astrid essaie de profiter de ce moment de tristesse pour être son amie mais il la repousse. Camila cherche Max, triste et lui explique que cette femme n’est pas sa mère.