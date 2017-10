Peau sauvage : du 16 au 19 octobre

Episode n° 21

Julia se sauve pour défendre Marcos et appelle Max à l’aide. Ezequiel, armé, se rend dans la maison abandonnée et fait face à Marcos. Ce dernier veut le tuer parce qu'il est le meurtrier de son père. Ezequiel tente de tirer sur Marcos et envisage de faire passer ça pour un suicide. Max et Leandro sont arrêtés au même titre qu’Ezequiel.



Episode n° 22

Camila reçoit une note qui lui demande d’arrêter de chercher sa mère. Cela l’inquiète et elle dit à Max qu’elle est persuadée qu’il s’agit de sa mère et que celle-ci n’a pas envie d’être retrouvée. Il lui avoue qu'il a fait quelque chose qui va lui déplaire. Il ne voudrait pas la décevoir. Au passage il en profite pour lui faire savoir qu’il est fatigué de son manque de manière… Tous finissent par comprendre que c’est Ezequiel qui a tué Marcos mais Leandro reste détenu.



Episode n° 23

Esperanza connait Rosa Blanco. Mère Isabel veut rester à l’écart car si Camila venait à apprendre la vérité, sa vie pourrait être en danger. Tous ne comprennent pas pourquoi Max n’arrive pas à avouer son amour à Camila. Pendant ce temps-là, les Aragon continuent leur guerre sur le dos de la mort de Marcos.



Episode n° 24

Roberto croise Camila et la menace de révéler son passé à tous. Elle ne sait pas trop comment avouer la vérité à Max. Elle ne voudrait pas le blesser mais étonnamment, celui-ci prend bien les choses et décide même de la soutenir. Gregorio et Julia se font surprendre dans un hôtel par Ezequiel.