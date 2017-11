Peau sauvage : du 13 au 16 novembre

Episode n° 35

Camila se défend violemment contre Roberto qui tente de l’agresser. Elle parvient à s’enfuir et va tout raconter à Max qui veut aller trouver celui qui lui a fait du mal. Mais elle l’arrête de peur qu’il ne lui arrive quelque chose. Mère Isabel, pour aider Camila, raconte à Ezequiel pourquoi Roberto lui fait du chantage. Elle le fait devant Max qui sent que tout le monde lui cache quelque chose, il insiste donc auprès de Camila pour connaitre toute la vérité.



Episode n° 36

Ezequiel, violent, oblige Roberto à confesser ce qu’il sait et celui-ci promet de dire toute la vérité afin qu’il ne le tue pas. Il lui avoue qu’il a tué Gabriel dans le but d’inculper Camila. Ezequiel lui laisse la vie sauve mais lui ordonne d’aller tout raconter à la police. Camila pleure de joie quand elle apprend qu’elle a été innocentée. Ce drame la tourmentait depuis des années. Max lui rappelle l’inconditionnel amour qu’il lui porte.



Episode n° 37

Ezequiel déclare sa flamme à Camila. Celle-ci lui répond qu’elle est amoureuse de son fils Max et que rien ne les empêchera d’être ensemble. Il n’insiste pas mais la manipuleen lui proposant de devenir l’assistante de sa fille, Julia. Il veut se rapprocher d’elle. Max est très serein face à tout ça, il ne doute pas des sentiments de Camila. Julia et Camila sont contentes de travailler ensemble contrairement à Astrid qui est intriguée.



Episode n° 38

Camila remercie Ezequiel pour tout ce qu’il a pu faire pour elle. Elle s’excuse si elle a pu le blesser à cause de l’amour qu’elle porte à Max. Octavia et Marcelina s’en prennent à Camila mais Max est toujours là pour la défendre. Par la suite, il lui demande sa main et celle-ci fini par accepter. Ezequiel organise un dîner ou Camila est l’invitée d’honneur.