Pauvreté, emploi, aménagements et environnement : les voeux de Michel Buillard

Chers habitants de Papeete, Chers amis,



L’arrivée d’une nouvelle année est toujours source d’espoir. Au seuil de 2017, le conseil municipal et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux de bonne santé, de succès, de joie et de partage.



Nous pensons tout spécialement aux plus meurtris d’entre nous par les difficultés de la vie, à ceux qui sont dans le besoin, dans la souffrance de la maladie ou de la perte d’un être cher. Nous sommes ensemble avec eux et nous les soutenons dans leurs épreuves. Puissent-ils parvenir à les surmonter en 2017. Les plus faibles de nos concitoyens sont un souci permanent pour la commune. Nous sommes attentifs à leur apporter toute l’aide dont nous sommes capables.



Nous souhaitons une bonne année à nos matahiapo, nous savons ce que nous leur devons et nous ne l’oublions pas. Nous rendons hommage à ceux qui nous ont quittés en 2016, notamment à Daniel Millaud, ancien conseiller municipal de Papeete et ancien sénateur qui a consacré sa vie au service de la population. Nous n’oublions pas nos compatriotes de métropole et tout particulièrement les habitants de Nice avec qui nous avons souffert en juillet 2016. Nous sommes de tout cœur avec eux.



Nos jeunes sont au premier rang de nos préoccupations. Leur situation n’est pas facile, même si elle a heureusement tendance à s’améliorer progressivement. Trouver un emploi, un logement, fonder une famille… ce n’est pas si simple de nos jours. La commune déploie de gros moyens pour les accompagner, mais nous leur souhaitons surtout d’avoir la motivation et le courage nécessaires pour y parvenir. Nous rendons hommage aux associations de Papeete dont la contribution sociale est essentielle à nos côtés.



D’une manière plus générale, Papeete peut se réjouir de l’année qui vient de s’achever. En février, le président de la République nous faisait l’honneur de sa présence à l’hôtel de ville. En mai, à l’occasion du cent vingt-sixième anniversaire de la commune, nous inaugurions une exposition culturelle sur le Papeete des années 1960-1970. Ce fut un succès populaire qui nous a permis de réaliser l’ampleur des progrès de notre ville depuis cette époque.



Cette évolution se poursuit à un rythme toujours plus rapide, ce qui explique pourquoi ma priorité reste la préservation de notre plus précieux trésor, un environnement sain et protégé, gage de cohésion sociale et de prospérité économique. La mise en service de la station d’épuration Te Ora no Ananahi (L'Avenir) au mois de septembre complétait la première tranche des travaux d’assainissement collectif du centre-ville de Papeete. Cet équipement écologique de dernière génération va permettre la création de nouvelles entreprises et activités, notamment dans le domaine du tourisme, qui n’auraient jamais pu voir le jour. C’est autant d’emploi pour nos enfants.



Papeete et ses quartiers bénéficieront d’importants aménagements en 2017. Le carrefour de Tipaerui sera modernisé pour davantage de fluidité et de sécurité. La voirie de ce même quartier et son réseau d’évacuation des eaux seront réhabilités. Mama’o profitera d’une opération de résorption de l’habitat insalubre en concertation avec ses habitants et dans le respect des meilleures normes écologiques. Une salle polyvalente sera construite dans le quartier de Titioro, avec la création d’un parc public au Bain Loti. La troisième entrée est de la ville sera prolongée. Le front de mer sera entièrement redessiné côté montagne (côté commerces) entre la place Jacques-Chirac et le rond-point de la Base marine à Fare-Ute. Nous poursuivrons aussi nos efforts de valorisation du patrimoine culturel et historique de Papeete, tout en veillant à toujours améliorer l’accueil de nos visiteurs.



La commune, le Pays, l’Etat et même l’Europe investissent beaucoup dans l’avenir de Papeete. Mais, les commerçants jouent eux aussi un rôle essentiel dans l’attrait et dans la vitalité de notre ville. Nous pensons à eux, nous sommes avec eux.



A toutes et à tous, chers amis habitants et amoureux de Papeete, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.

Ia ora na i teie matahiti api.