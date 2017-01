Paul Meilhat envisage de rapatrier son voilier par cargo

Rédaction Web avec Tamara Sentis et Tauhiti Tauniua Mu San

Le SMA est amarré au quai d'honneur son mat noir pointant vers le ciel. Depuis mercredi, le navigateur tente de réparer son bateau avec les moyens du bord. "Le bateau en lui même est en bon état, il y a juste une pièce qui est cassée, et comme ce sont des bateaux uniques, quand on casse une pièce, on est souvent obligé de la faire fabriquer".A l'heure actuelle, Paul Meilhat essaye d'adapter une pièce afin de réparer le vérin hydraulique brisé, qui l'empêche d'équilibrer le bateau avec la quille. Mais le navigateur a peu d'espoir concernant sa tentative de réparation.Pour ce qui est de son retour, il est encore incertain. Pour l'instant deux solutions s'offrent à lui. Tenter de rentrer par la mer malgré l'avarie du voilier, ou mettre le bateau sur un cargo direction la métropole. Ce qui pour l'instant paraît l'option la plus sage.En attendant, il profite de la Polynésie et surtout de la terre ferme. "Cela faisait deux mois que je n'avais pas dormi dans un lit, et pas dormi plus d'une heure consécutive. Je récupère tout doucement. Pour l'instant je n'ai vu que Papeete, vu que je travaille sur le bateau, je ne me suis même pas baigné depuis que je suis là."Ce soir, ce n'est pas en solitaire qu'il passera le réveillon, comme il l'avait prévu. Il fêtera la nouvelle année parmi ses nouveaux amis du yacht club de Arue.