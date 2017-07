Patrick Viriamu : " j'espère que l'on va enfin avoir accès aux mêmes choses que les valides"

Originaire de Tubuai, marié et père de 3 enfants, Patrick Viriamu s'illustre depuis des années dans le monde du va'a.

Déjà champion dans plusieurs épreuves de para va'a en 2010 et 2014, il est sacré champion du monde de la catégorie VL3, et remporte également une médaille de bronze en V6. Une fierté pour cet athlète de 47 ans : "Chaque athlète rêve d'avoir la médaille d'or, ce n'est pas donné à tout le monde, alors quand tu gagnes, tu te satisfait du fruit de ton travail", explique Patrick Viriamu.

"Moi, j'étais confiant. j'ai eu quelques mois de préparation avant ces championnats du monde. J'ai cru en moi parce-que je me suis beaucoup investi".



Est-ce que c'est le mental qui a fait la différence?



"A 90%, c'est le mental qui permet à l'athlète d'atteindre les sommets. Et puis le soutien de sa famille.

Cette victoire, ce sont beaucoup d'heures d'entrainement, des sacrifices avec la petite famille, ce n'est pas facile, mais si on veut avoir une bonne place, il faut faire des sacrifices".



Après la dissolution de l'EPAP en 2010, le para va'a avait été mis en sommeil. Vous trouvez que ces jeux a permis de remettre en lumière cette catégorie?



"Moi j'étais content qu'on remette le para va'a pendant ces jeux. Je remercie le COL. J'espère que ça va inspirer les autres.

A l'étranger, le para va'a est bien mieux encadré. Ici, on n'a pas de bonnes structures handisport pour bien travailler. J'espère que ces championnats du monde vont changer les choses et que l'on va pouvoir avoir accès aux mêmes choses que les valides".



Mais vous ne concourrez pas seulement dans la catégorie para...



"Au Te aito, je suis arrivé 7ème dans la catégorie Master men, et j'étais impressionné de ma course! Pouvoir ramer avec les meilleurs de Tahiti en Master, c'est un rêve pour beaucoup, et en plus, je suis dans les 10 premiers! J'étais vraiment très content. Je ne sentais plus la fatigue"!

