Patrick Naudin, nouveau secrétaire général adjoint du haut-commissariat

Il arrive avec une "fibre outre-mer", une fibre "économique" et un "regard neuf". Patrick Baudin, nouveau secrétaire général adjoint du haussariat et chef de la subdivision des Australes, a déjà une longue carrière préfectorale derrière lui.Passé par de nombreuses régions en métropole, Patrick Naudin a aussi sillonné les territoires ultra-marins. Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guyane et la Martinique. "Je souhaite me rapprocher des élus et être à leur écoute, explique-t-il. Ma volonté est d’accompagner les maires, notamment dans le cadre des assises de l’outre-mer".

Présenté ce lundi matin par le haut-commissaire René Bidal, Patrick Naudin se rendra dès le 10 novembre à Tubuai pour une première prise de contact avec les élus communaux et pour représenter le Haut-Commissaire lors de la cérémonie du 99ème anniversaire de l’Armistice, le 11 novembre. Il se rendra le 14 novembre à Rurutu.