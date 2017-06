Patrick Howell et Moetai Brotherson en tête dans la troisième circonscription

Rédaction Web

Dans la troisième circonscription regroupant Les Iles-Sous-Le-Vent et les communes de Faa'a et Punaauia, c’est Patrick Howell, candidat du Tapura Huiraatira qui arrive en tête. Selon des estimations provisoires, il obtient 9 193 voix en sa faveur. il obtient 33.40% des suffrages exprimés et 14.18% des voix de l’ensemble des inscrits sur les listes électorales de sa circonscription.Moetai Brotherson, le candidat du Tavini termine à la deuxième position avec 8289 voix en sa faveur, ce qui représente 30.11% des suffrages exprimés et 12.79 % des voix des inscrits.Le candidat du Tahoeraa Vincent Dubois, est troisième et ne participera pas au deuxième tour, il totalise avec 7 043 voix, 27.57% des suffrages exprimés et 11.17% % des voix des inscrits.Quant autres candidats de cette circonscription, Tau Hoturau Roi recueille 1007 voix, Astride Mara 513 voix, Corinne Atger recueille 308 voix, Teiva Lanteres 333 voix, et Dominique Tixier 293 voix.