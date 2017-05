Rédaction Web avec Laure Philiber

Après le préavis de grève déposé lundi à la direction d'Aéroport de Tahiti par le syndicat O Oe To Oe Rima, c'est au tour de la CSTP FO de rentrer dans la danse. Mais cette fois avec un autre partenaire... la Direction de l'Aviation Civile.Patrick Galenon secrétaire général de CSTP-FO précise : "Nous sommes tombés d’accord sur pas mal de points, mais, il y a 17 points, et nous sommes encore assez loin de signer un protocole d’accord."Parmi les points en question, certains ne sont pas de la compétence de la direction de l’Aviation Civile, mais du conseil des ministres. Concernant les points de divergences, "Ce sont essentiellement des points sur lesquels nous avions déjà signé un protocole d’accord l’année dernière, dans lequel nous avions demandé à ce que les pompiers soient mieux considérés".A savoir : "Leur reclassement après leur formation en métropole, les stagiaires qui devaient normalement passés titulaires, ainsi que des heures supplémentaires non payées." Pour Patrick Galenon, "la direction méprise les accords que nous avions pris".Les négociations devraient se poursuivre dans l’après-midi, une fois que la direction de l’Aviation Civile aura rencontré les autorités compétentes pour décider du sort des stagiaires, à savoir leur titularisation.Quant à savoir si c’est le hasard qui fait que les préavis de grève tombent toujours au moment des vacances, "Il n’y a jamais de hasard dans la vie" assume sans vergogne le secrétaire général de CSTP-FO.