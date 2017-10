Pas de victime sur la vedette en feu

Mike Leyral, avec communiqué du JRCC



Le bateau en feu avait été repéré peu avant 18h, et l'information, une fois vérifiée, avait été relayée un quart d'heure plus tard sur notre site Avisé juste avant 18h, le JRCC "a engagé, sous l’autorité du Haut-Commissaire de la République, la brigade nautique de la Gendarmerie Nationale, l’hélicoptère Dauphin inter-administrations, les pompiers de Punaauia, Paea et Moorea ainsi que la vedette Ravaru de la station FEPSM (Fédération d’Entraide Polynésienne de Sauvetage en mer) de Vaitupa".Ces moyens ont permis de s’assurer de l’absence de victime, mais aussi de "sécuriser la zone du sinistre", compte tenu de la présence de plusieurs bateaux et du risque d'explosion.Le propriétaire de la vedette, seul à bord et récupéré par un plaisancier, a confirmé qu'il n'y avait personne d'autre à bord. Selon lui, l’incendie s'est déclenché dans son compartiment moteur. Selon un témoin, il serait "assez choqué"."La brigade nautique s’est assurée que la vedette ne représentait pas de danger. Elle a coulé par grands fonds à 19h03" conclut le communiqué du JRCC.