Pas de nouvelle fermeture de l'aéroport à envisager

Dans la nuit de samedi à dimanche, Le tarmac s'est retrouvé sous un mètre de boue et de gravats. Toute la flotte d'Air Tahiti se trouvait sur la piste à ce moment là. La compagnie a tenté de déplacer ses appareils, mais deux ATR qui se trouvaient au fond du parking ont vu le niveau de l'eau monter et s'infiltrer dans la carlingue. Ils sont actuellement hors d'usage.Ce que nous confirme Francis Pierre, Directeur technique d'Air Tahiti. "Nos équipes sont intervenus très tôt le matin pour remorquer nos avions hors de l'eau, malheureusement nous en avions deux qui étaient au fond du parking et qui ont été bien touchés par cette montée des eaux".Contrairement à ce que l'on peut penser, un avion, ce n'est pas étanche et comme l'eau est montée au niveau du ventre des avions, celle-ci s'est infiltrée et nécessitera une inspection en règle et en profondeur des deux avions, à savoir, train d'atterrissage, pressurisation, système hydraulique etc... .En conséquence les deux avions sont arrêtés au minimum une semaine et cela risque de perturber les rotations prévues. "Pour l'instant, nous sommes un peu en basse-saison et donc, on devrait réussir à effectuer toutes les rotations qui étaient programmées, par contre si les avions sont plus touchés qu'il n'y parait, cela risque d'avoir un impact sur les vols."