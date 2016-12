Pas de letchis pour les fêtes

Pas de letchis dans les étals. La petite douceur de Noël des tables polynésiennes, le plus souvent acheminée depuis les Australes, se fait attendre.

À la Presqu'île, les pieds n'ont pas fleuri cette année. En cause : le temps, et plus précisément, les températures selon un agriculteur.



Mais les letchis ne sont pas les seuls absents des étals. Plus généralement, les fruits se font rares. Beaucoup sont attaqués par les nonos.

Faute de letchis, peut-être que certains se reporteront sur les ramboutans... Moins acidulés, ils commencent déjà à rougir les arbres de la presqu'île et à ravir les gourmands.



