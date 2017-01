Pas de barrage filtrant à Outumaoro

Un barrage filtrant à l'entrée de la servitude Lucas, à Outumaoro : c'est ce qu'annonçait Marcelino Pansi, un résidant, la semaine dernière. Ce barrage, imaginé pour lutter contre les excès de vitesse des conducteurs de deux roues dans cette servitude privée, devait être installé ce samedi matin. Mais une pétition circule pour s'opposer à cette initiative.



Le Maire de Punaauia, qui s'est rendu sur place, pointe du doigt les difficultés d'accès au sein des quatre servitudes privées de la zone. "Le problème est récurrent. C'est la circulation dans les servitudes", s'exclame Rony Tumahai!

"Il y a quelques années, nous avons mis en place un système de collecte groupé de ramassage des ordures ménagères, car les accès sont difficiles. Mais les administrés veulent que l'on reconstruise les routes des servitudes avec des caniveaux, un meilleur éclairage... Mais c'est aux propriétaires à s'en charger! S'ils rétrocèdent la route à la commune, nous pourront faire quelque chose, mais c'est difficilement faisable, parce-qu'il y a toujours un ou deux propriétaires qui ne sont pas d'accord! Quand on a commencé à faire des travaux sur l'une des servitudes, ceux qui habitaient en amont étaient d'accord pour que l'on rénove l'assainissement, sauf 1 propriétaire! J'ai tout de même emmené une équipe de la commune, mais aujourd'hui, je me retrouve devant le tribunal à cause de la famille qui n'est pas d'accord! La solution que je préconise: c'est qu'ils rétrocèdent l'emprise de la route à la commune!"



Une rencontre entre le Maire de Punaauia et trois des quatre propriétaires fonciers doit avoir lieu mercredi prochain.



Rédaction web avec Thierry Teamo