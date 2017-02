Pas de Mister Tahiti à l'élection Mister France cette année

M.K

L'organisation Mister France a dévoilé les noms des candidats au titre 2017. Guadeloupe, La Réunion, Guyane... en tout 15 candidats, mais pas de Mister Tahiti.Contactée, l'organisation du concours local explique que Mister Tahiti 2016, Gill Handerson , ne peut se déplacer en métropole à cette période pour des raisons "professionnelles et personnelles". "Nous n'avons pas souhaité le contraindre à participer", explique l'organisateur qui ajoute que, cette année, l'événement ne sera pas diffusé en télévision et ne bénéficie pas d'une grande médiatisation.L'élection doit avoir lieu en mars prochain à Paris.L'année prochaine, le nouveau Mister Tahiti, s'il souhaite y participer, pourra toujours aller représenter la Polynésie à l'élection Mister France, comme l'a fait l'année dernière Rangitea Bennett . Mister Tahiti 2015 avait d'ailleurs terminé sur le podium de l'élection : 2e challenger de Mister France.D'autres Mister Tahiti ont marqué l'élection Mister France : David Meitai devenu Mister France 2008, et bien avant, Mickaël Fakaïlo, Mister Tahiti 2002 est devenu 2e challenger de Mister France 2003. Ce dernier est aussi connu pour être le mari de la présentatrice Florence Boccolini.