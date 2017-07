Partir en livre ou le voyage immobile

Rédaction Web avec Thierry Teamo

Sur le fenua, c’est l’association "Polynélivre" qui a organisé cet évènement ce samedi, dans les jardins de Paofai. Des contes, des ateliers d’animation mais aussi des livres gratuits en faveur du plus grand nombre, ils étaient nombreux ce matin, parents et enfants à participer à cette journée nationale intitulée "Partir En Livre".L’association Polynélivre qui organise cet évènement, œuvre depuis 12 ans sur le fenua. A chaque manifestation comme celle d’aujourd’hui, elle tente d’inciter les jeunes, à la lecture et à ses bienfaits."Pour participer à cette campagne nationale, nous avons organisé cette journée, qui a débuté ce matin à 9h30 et qui se clôturera à 17 heures, autour du livre. Ceci afin d'inciter la jeunesse à lire.", explique Anne Horent, secrétaire de l’association Polynélivre."Lire, c'est partir, s'évader, rêver, et cela ouvre d'autres horizons." Et d'expliquer, "Quand tu as passé une sale journée, et que rentres chez toi, tu ouvres un bon polar et tu t'identifies au héros, c'est comme une deuxième vie qui débute." Pour les enfants, la lecture ouvre vers un imaginaire, et une connaissance vers d'autres choses. Des voyages immobiles.Divers ateliers, en dehors de celui consacré à la lecture, sont proposés aux enfants. Origami, peinture sur le thème de l'eau, dessins, collage etc… Des cadeaux sont aussi offerts aux enfants, ainsi que quelques ouvrages.Le prochain rendez-vous littéraire de l’association Polynélivre est programmé le premier dimanche du mois de septembre, à Mahina, avec les ateliers : lire au bord de l’eau.