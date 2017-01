Parmi les dix meilleurs livres de la rentrée littéraire 2017

"Il y a d’abord le décor : Tahiti, Marlon Brando, et aussi Cheyenne, une jeune femme qui revient à Tahiti, où elle a vécu, pour écrire un scénario sur le grand acteur américain et où elle va aller de mauvaise surprise en mauvaise surprise. On y ajoute un acteur qui doit jouer Brando et qui fait sa diva, des producteurs qui veulent changer la fin du scénario de Cheyenne… et tout donne un délicieux roman remarquablement rythmé, furieusement cinéphile", écrit Serge Bressan chroniqueur littéraire.