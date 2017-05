Paris : une Polynésienne disparaît à l'hôpital Georges Pompidou

Ilona a été vue la dernière fois à l'hôpital Georges-Pompidou le 16 mai dans la matinée. Depuis, aucune trace de la jeune polynésienne.Un avis de recherche a été publié. Elle mesure 1m76, et portait un jean bleu, un haut violet et des tongs roses et bleues au moment de sa disparition. Elle a de longs cheveux noirs certainement attachés.Ilona présente une déficience mentale. Elle ne répond qu'à des questions simples.Si vos proches de métropole ont des informations la concernant, ils peuvent contacter le commissariat de Vanves au 01 41 49 30 00.

