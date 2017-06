Para va’a : «Ils sont un exemple pour tous»

L’équipe tahitienne de para va’a termine les deux boucles du parcours de 18 kilomètres en 1h34min56. Elle arrive derrière la Nouvelle-Zélande (1h30m59) et l’Australie (1h30m18).



Pour le coach de l’équipe, Tamatoa Perez, le classement importe peu, le principal étant la détermination. « On est vraiment très content d’avoir fait cette course, d’avoir terminé, de s’être accroché et d’avoir donné le meilleur » explique-t-il à l’arrivée. « Ici nous avons quand même plus de 2000 membres avec différents handicaps, donc j’espère qu’ils seront des modèles pour les inciter à pratiquer ce sport national » .



Cette équipe de para va’a est toute récente. « On a tout à construire, on a mis une équipe en place avec deux femmes il y a quelques mois seulement. C’est nouveau pour nous le para va’a en compétition. Surtout par rapport aux Australiens et aux Néo-zélandais qui ont presque une dizaine d’années d’avance. »