Papio : bilan mitigé cette année pour les forains

Rédaction web avec Sam Teinaore

Les papio et autres baraques foraines ont pourtant attiré un grand nombre de visiteurs durant les vacances. Pas suffisamment pourtant, selon les forains œuvrant à Outumaoro, pour amortir les coûts d’aménagement du site.« Ça a été quand même assez difficile car il y a eu beaucoup de dépenses imprévues », explique James Frogier, le président de l’association des forains de Polynésie.Mais celui-ci tempère tout de même, une bonne part des professionnels du secteur a « bien tourné ».Le site d’Outumaoro a en effet été prisé de la population, davantage que celui de Vaitupa à Faa’a, pourtant plus grand et au loyer moins cher. Mais moins de manèges y avaient été installés.Pour autant, les forains de Faa’a entendent y revenir l’année prochaine.« On restera à Vaitupa et ceux qui veulent y revenir sont libres de le faire. On va se remobiliser pour l’année prochaine », annonce le vice-président de l’association de forains, Eric Temahuki.Ceux de Outumaoro entendent aussi s’installer de nouveau sur le site qu’ils ont occupé cette année car ils le jugent pratique et bien aménagé, comme l’explique James Frogier : « Il y a un grand parking et l’on est connecté au réseau d’assainissement. Il n’y a pas de souci d’odeurs nauséabondes ».Les papio d’Outumaoro fermeront ce dimanche soir. Ceux de Vaitupa, eux, jouent les prolongations jusqu’à la fin du mois de septembre.