Papenoo : grand rassemblement des femmes protestantes

Rédaction web

Organisé par l’Eglise Protestante Maohi, ce rassemblement regroupe des femmes venues de huit arrondissements dont des représentantes des îles Cook et d’une quarantaine d’autres de Nouvelle-Calédonie. Des femmes venues témoigner de leur foi et travailler sur un même thème, tiré d’un verset de la bible.« Ce n’est pas une obligation. C’est au libre choix des mamans. Nous travaillons ensemble avec l’EPM - l’Eglise Protestante Maohi, Ndlr- et nous honorons l’invitation », explique Madeleine Poeda, présidente du mouvement des femmes de l’Eglise Protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie (EPKNC).« C’est intéressant », ajoute-t-elle, « cela nous montre une autre manière de témoigner (…) C’est un moyen de partager, chacun de sa manière mais pour un même dieu ».Le grand rassemblement, qui se déroule sur deux journées, prendra fin ce samedi.