La fête des mères est célébrée dimanche. Papeete leur rend honneur en dynamisant les rues de la ville avec plusieurs animations gratuites : défilé de mode, spectacles et concerts, garderie et activités pour enfants, ateliers pour mamans, exposition-vente...



Le public est attendu le 24, 26 et 27 mai pour la quatrième édition de cet événement.