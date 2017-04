Papeete : le centre commercial Bruat fait peau neuve

Dans quelques mois les passants du centre-ville de Papeete risquent de ne plus reconnaîtrele bâtiment. Construit en 1977, le centre Bruat va être entièrement rénové. Les 2000 mètres carrés qui le composent sont décrépis et ne répondent plus aux normes.L’architecture est repensée pour redynamiser le bâtiment. L’objectif est aussi de l’embellir pour « redonner vie au quartier et s’imposer comme le prolongement du parc Paofai. », explique Yan Jambert, directeur financier de la société Imagine Promotion. Le parking du centre, souvent saturé, deviendra un espace piéton végétalisé.Les travaux ont débuté. Le PK One Center ouvrira ses portes en novembre 2017.