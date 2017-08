Papeete : l’inauguration du fare amuira’a de Taunoa attire les foules

Rédaction web

De nombreux officiels du Pays et de l’Etat avaient fait le déplacement pour être présents à l’inauguration de la nouvelle salle paroissiale dont la construction a coûté environ 120 millions de francs.Elle sera utilisée par les membres de l’Eglise protestante pour l’école du dimanche mais aussi pour des activités dédiées aux jeunes, aux répétitions de tarava, et pour d’autres rassemblements.« C’est un chose grandiose pour nous. On en a besoin pour les jeunes mais aussi pour nous », s’est félicité le diacre des lieux Amona Riaria.