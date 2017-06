Papeete : deux contrats d'assainissement signés avec l'Union Européenne

Édouard Fritch a engagé deux contrats de travaux d’assainissement d’un montant de plus de 1,6 milliard et d’une durée de 2 ans avec la Commission européenne. Ces deux contrats comprennent la réalisation de 7 km de réseaux, de 3 postes de refoulement, d’un poste de relevage et de 210 tabourets de branchement. Le tout permettra le raccordement avec les usagers. Les travaux devraient débuter d’ici environ deux mois.



Ces travaux d’extension du réseau d’assainissement s’inscrivent dans un programme plus global. Débuté dès 2007 avec la réalisation communale d’une 1ère zone (entre le marché municipal et l’hôtel de ville), ils se sont poursuivis en 2011. Au-delà du programme financé par 10ème FED et dont les travaux vont désormais être mis en œuvre, les réseaux doivent encore être prolongés jusqu’à la zone de Tipaerui, grâce au financement du contrat de projets 2015-2020.



L'ensemble de cette phase 1 des travaux représente un montant de plus de 7 milliards. Elle fait partie d’un programme de plus de 18 milliards qui porte sur environ 6 000 abonnés, pour un volume collecté évalué à 14 000 m³/jour (soit 50,000 équivalent habitants) à l'horizon 2030.



Rédaction web avec communiqué