Papeari : les deux randonneurs toujours introuvables

Les secours sont toujours à la recherche d’un homme et d’une femme égarés sur le plateau de Vaipahi, à Papeari. Jeudi, les marcheurs avaient appelé les pompiers suite à une chute. La femme serait tombée et ne serait plus en capacité de marcher. Les secours ont essayé de les localiser mais le téléphone des randonneurs n'est plus en service.L'homme n'avait pas donné beaucoup de précision sur sa localisation lors de son appel. Son numéro de téléphone n'était plus attribué lorsque les pompiers ont rappelé ... Certains sauveteurs doutent et pensent à un canular. Un lourd dispositif de recherche a été mis en place vers hier vers 14h30. L’hélicoptère Dauphin a survolé la zone jusqu’en début de soirée. En vain…Nous ne savons pas si les randonneurs se trouvaient sur le sentier balisé ou s'ils se seraient éloignés. Ce matin, la zone de recherche a été entendue.Le dispositif se poursuit.