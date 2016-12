Papara veut rendre sa splendeur au marae Mahaiatea

La commune de Papara veut réaménager le marae Mahaiatea. En ruines, il est devenu un lieu de rassemblement pour les jeunes de la commune qui viennent boire et faire la fête.



Pourtant, il y a quelques siècles, ce marae était le plus grand et le plus haut de Polynésie. Il a été construit par Purea et Amo, couple royal de Papara, autour de 1769 à l'occasion de l'intronisation de leur fils Teri’irere. Le marae s'étendait sur 2 hectares et culminait à plus de trente mètres de haut. Il rejoignait même le récif et possédait à l'époque 11 gradins, comme le souligne Mark Eddowes, archéologue au service de la culture.



Le projet de réhabilitation du site a démarré il y a un an. "Quand on a vu le désastre de ce marae, on a voulu essayer de réhabiliter à notre niveau, au niveau communal. Il faut savoir que c'est de compétence territoriale par le biais de l'Environnement et de l'Équipement. On a quand même pris la décision de commencer le nettoyage, couper les gros arbres qui faisaient tomber les cailloux, et sécuriser l'endroit parce que c'était avant un endroit squatté. Pour le voisinage et la paix du marae nous avons décidé de commencer à embellir l'endroit", explique Bernard Godefroy, conseiller technique à la mairie de Papara.