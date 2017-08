Papara : une marche pour la réouverture de la pharmacie de la Taharuu

Rédaction web avec Thierry Teamo

Les textes prévoient en effet qu’il n’y ait qu’une pharmacie pour un bassin de 7000 habitants. Or Papara en compte 11 390.La seconde officine, celle de la Taharuu, qui avait obtenu une dérogation, a donc été contrainte de fermer il y a 3 mois sur décision de justice, après que son concurrent a déposé plainte.Une situation qui pose aujourd’hui problème à de nombreux habitants selon l’organisateur de la marche, Bernard Roure, un élu communal qui agit « à titre privé », tient-il à préciser.« Il faut faire plusieurs kilomètres pour aller à la pharmacie. Je me mets un peu à la place des gens très pauvres et de ceux qui sont âgés et qui doivent faire beaucoup de kilomètres car la commune est très grande », explique celui-ci.Les manifestants demandent donc au Pays de revoir les textes régissant le secteur pour qu’il y ait à l’avenir « une pharmacie pour 4000 habitants » et non plus 7000 comme aujourd’hui.« Nous ne sommes pas la seule commune concernée », plaide Bernard Roure, « il y a des vallées très profondes, avec des habitants situés très loin et qui n’ont pas de voiture (…) Notre pays, ce n’est pas la métropole, ce ne sont pas des buildings où tout le monde est amalgamé ».Parallèlement à cette marche, une pétition circule sur la commune. Elle réunirait, à l’heure actuelle, environ 3000 signataires.