Papara : journée découverte au centre culturel et artistique Arioi

Hinatea Colombani en rêvait depuis longtemps. Cette professeure d'Ori Tahiti a créé ce centre il y a un an. Depuis, elle ne cesse de transmettre sa culture et son savoir-faire. Son objectif : « réinvestir la culture polynésienne pour que les enfants puissent se l'approprier», explique-t-elle. «Ils peuvent s'instruire en s'amusant».



L’éventail des ateliers culturels est large : création du tapa, confection de costumes, art, apprentissage du Tahitien, histoire de la navigation, et beaucoup de danse, puisque c'est l’activité principale du centre.



Ce matin, les enfants ont confectionné du tapa. « Je connaissais déjà les gestes car cela fait trois ans que je danse ici. Ce que j’aime c’est les ateliers culturels en plus de la danse. Pour moi c’est important car je vis ma culture en venant ici. », confie Raikeani, 12 ans.



Le centre Arioi n’est pas seulement ouvert aux enfants. « Nous développons un calendrier d’activités variées pour les enfants, mais aussi pour les adultes de la commune et de l’ile et les touristes qui veulent découvrir notre culture, » ajoute la directrice. Des conférences, expositions où des projections de films sont aussi organisées tous les mois.