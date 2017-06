Pamatai : les travaux à l'école vont bon train

Rédaction web avec communiqué

Ce sont les écoles de Farahei Nui et Vaiaha qui accueillent provisoirement les 242 écoliers et le personnel enseignant de l’école Pamatai. Le coût des travaux a été estimé à 260 114 135 FCP, un financement réparti entre le FIP à 95 % et la commune à 5%. Les écoliers redécouvriront leur école à partir de la rentrée prochaine.