Palmarès Heiva I Tahiti : Tamariki Poerani grand vainqueur 2017

Les prix attribués aux groupes de chants traditionnels

Rédaction web

1er prix : Reo Papara2e prix : Tamarii Papeari3e prix : Te pare o Tahiti aea1er prix : Te pape ore no Papofai2e prix : Tamarii Mahina3e prix : Tamarii Manotahi1er prix : Tamarii tuha’a pae no Mahina2e prix : Tamarii Rapa No Tahiti3e prix : Pupu tamarii Papara Oire1er prix : Tamarii Mahina2e prix : Te pape ore no Papofai3e prix : Te Pare O Tahiti Aea1er prix : Te pape ore no Papofai2e prix : Tamarii Mahina3e prix : Tamarii Manotahi1er prix : Tamarii Rapa No Tahiti2e prix : Te Pare O Tahiti Aea3e prix : Pupu himene tamarii VairaoTe Pape Ora no PapofaiTe Pape Ora no PapofaiNatiara