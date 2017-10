Pakikids : une deuxième soirée riche en émotions

Il s'appellent Melody, Meleana, Natihei, Linley, Ani-Hiva, Ah-Len, Nohorai et Brianna. Ils ont entre 8 et 12 ans, et sont passionnés par la musique et le chant. Tous talentueux, ils ont passé le casting de "Pakikids" avec succès.



Ce vendredi à 19h25, pour la deuxième soirée de sélection, ils vont chanter EN DIRECT à la télé, pour la première fois de leur vie. Tous plus surprenants les uns que les autres, ils vont vous démontrer que le talent n'a pas d'âge et qu'ils méritent leur place en finale.



Car, uniquement vous, public et téléspectateurs pourrez désigner les trois heureux candidats, qui continueront l'aventure.

Qui saura vous convaincre ?