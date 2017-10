Pakikids : troisième et dernière soirée de sélection

Les huit derniers candidats de l'aventure Pakikids se produiront en direct TV et WEB, ce vendredi à partir de 19h25. Malia, Heipoe, Vahanevao, Angelina, Keona, Onohea, Kahealani et Tina Lei n'auront que quelques minutes pour vous convaincre, car cette fois encore, ce sont les téléspectateurs qui choisiront les trois candidats retenus pour la finale du 20 octobre.



Pour voter, il faudra envoyer "PAKI" suivi du numéro du candidat, sans espace (ex : PAKI1, PAKI4, ...), par SMS au 7500 (tarif : 102Fcfp TTC). Mais attention, les votes ne seront pris en compte que pendant le direct ! Vous n'aurez qu'une heure pour faire vos choix.



En fin d' émission, un numéro de téléphone sera tiré au sort parmi les votants. Le premier téléspectateur qui répondra à l'appel des équipes de TNTV gagnera 50 000 xpf.