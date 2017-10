Pakikids - La Finale : c'est vous qui choisissez!

Sélectionnés lors des trois soirées de sélection, les 29 septembre, 6 et 13 octobre, les neuf candidats encore en lice reviennent ce vendredi, sur la scène de Pakikids pour une finale qui s'annonce exceptionnelle.



Encouragés par Rai, l’animateur de l’émission et le public venu les soutenir, ils prendront le micro et chanteront en direct. Ils donneront le meilleur d'eux-mêmes pour vous émouvoir et vous convaincre !

Car, uniquement vous, public et téléspectateurs, pourrez désigner le ou la gagnante de Pakikids !



Qui recevra le plus de votes et remportera la finale de cette première édition ? C'est vous qui choisissez!