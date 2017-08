"Pakaland" - L'artiste se confie : "ça a donné le sourire aux internautes"

Elles avaient été installées dimanche soir. Un internaute nous a confié être à l'origine du panneau. Même si les lettres ne sont pas restées accrochées longtemps, "je reste content du résultat car ça a donné le sourire a une majorité d'internaute", nous écrit-il.



Quand on lui parle de poursuites judiciaires, il répond que "ça reste du street art" et assure n'avoir commis "aucune réelle dégradation". "Toute oeuvre a sa part de risque. Il suffit d'avoir quelques longueurs d'avance."

Thomas Buissont, puisqu'il accepte même qu'on donne son nom, est originaire de métropole. Il a passé un an à Tahiti et compte bientôt repartir. "Je suis de Montpellier. J'ai passé un peu plus d'un an sur Tahiti. C'est surtout pour laisser un dernier souvenir", explique-t-il.Thomas n'en est pas à sa première oeuvre de street art mais il "ne signe jamais ses oeuvres" nous dit il.Le projet a été réalisé par Thomas avec l'aide d'un "ami venu en vacances". Les deux jeunes hommes se sont inspirés du panneau "Hollyweed" posé à Hollywood il y a quelques temps...