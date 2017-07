Painapo.pf , une nouvelle start-up de petites annonces !

Voiture, logement, vêtement … Le nouveau site de petites annonces « painapo.pf » compte faire sa place parmi les concurrents déjà existants en proposant des nouveautés et une interface plus moderne. Ces deux entrepreneurs utilisent les dernières fonctionnalités du 2.0 qui permet, notamment, d’affiner ses recherches dans une zone géographique précise.



« Le site est très épuré. C’est une plateforme de petites annonces dernière génération. Il présente toutes les dernières fonctionnalités que nous retrouvons sur les sites en France et dans le monde. On pourra faire des choses qu’on ne peut pas faire aujourd’hui en Polynésie: enregistrer ses recherches et recevoir par mail les annonces qui correspondent, ou géolocaliser ses recherches. Notre objectif est vraiment de faciliter la vente et les échanges entre les acteurs et les vendeurs polynésiens », explique l'un de deux créateurs.



La jeune start-up travaille déjà avec une vingtaine de professionnels. Il ne reste plus qu’à séduire les internautes et à espérer que cette plateforme au nom exotique germe sur le web.