Pain à la banane et au chocolat

Je commence par préparer les garnitures. Je récupère mes bananes, je les épluche puis je les coupe en morceaux pour les réduire plus facilement en purée.



Je passe ensuite à la pate à pain banane. Dans un bol, je mélange la farine avec la levure chimique et le sucre. En même temps, je fais fondre rapidement le beurre au micro ondes.



J’ajoute ensuite l’œuf, le lait et le beurre fondu, je remue bien pour obtenir une pate lisse sans grumeaux. J’y ajoute ensuite la purée de bananes. Je remue puis je finis en rajoutant le chocolat coupé en morceaux.



Je verse ma pate dans un moule à pain rectangle beurré d’avance et j’enfourne pour une trentaine de minutes à 180°C.