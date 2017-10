Paea, une commune où il fait bon vieillir

Rédaction web avec Esther Parau-Cordette

C’est devenu un rituel, chaque année le maire Jacquie Graffe, que l'on pourrait hâtivement qualifier de matahiapo lui-même, il accuse 74 années, convie tous les anciens à venir partager un grand repas de ma’a Tahiti à la salle Manuiti.Sur plus de 12 500 habitants, Paea compte plus de 1000 matahiapo, et ils sont devenus au fil des ans une force politique importante et croissante avec des voix qui pésent dans les décisions de la commune.Et à 74 ans, Jacquie Graffe le plus ancien des maires de Polynésie avec ses 42 ans de mandats se donne les moyens d’améliorer la situation de vie de ses ainées. "Cette journée, on se doit de la fêter, car il est bon d'entretenir des relations avec les anciens, car c'est grâce à eux que les jeunes de la commune évoluent."Quant à la question de savoir si Paea est une commune où il fait bon vivre pour les matahiapo, le premier magistrat de la commune répond, "Je pense que pour les anciens, il fait bon vivre dans notre commune. Ils ont à peu près tout. Je vais installer bientôt un cinéma en plein air à leur intention où ils pourront venir avec leur peue pour assister à des projections gratuites."Autre projet que Jacquie Graffe compte mettre en place pour ses "protégés", un tour de l'île. "Depuis quelques années, il n'y a plus d'organisation de tour de l'île et nous allons nous en occuper bientôt." C'est promis, l'année prochaine il y aura le tour de l'île des matahiapo, "avec le déjeuner annuel", précise le tavana.