Paea: le comité de soutien à Nicole Sanquer, reste loyal envers Jacquie Graffe

Rédaction Web avec Tauhiti Tauniua Mu San

Selon la fédération Tapura de Paea, les habitants de Paea sont "inquiets". Inquiets de voir leur maire, suspendu du Tapura Huiraatira, et inquiets de voir des membres du conseil municipal, dont Jean-Claude Hapairai à la tête du comité, Mirita Lee, Juliette Keck, Teipo Teaha et Titaua Jocquel, chargée de la sécurité de la commune, faire cause commune autour de Nicole Sanquer. Candidate adoubée par le Tapura pour les législatives dans la deuxième circonscription.Pour les soutiens de Nicole Sanquerle fait de se rassembler autour de la candidate Tapura, ne s'apparente pas à un manque de loyauté envers le maire. Mais plutôt à "une divergence d'opinion".Pour Jean-Claude Hapairai "C'est normal que l'on soutienne Nicole Sanquer. Je ne peux pas aller contre la décision du parti. Il a désigné Nicole comme candidate et il est normal qu'on la soutienne. elle a fait ses preuves."Quant à la candidate de Jacquie Graffe, Tepuaraurii Teriitahi : "Certes, c'est une enfant de Paea, mais elle a encore le temps de s'afficher. (...) quand tu montes un escalier, tu commences toujours par le bas." Belle parabole pour signifier que Tepuaraurii Teriitahi est peut être un peu trop "tendre" pour être élue député.La principale intéressée, Nicole Sanquer ne cache pas son soulagement au vu des soutiens qu'elle reçoit. "On peut dire que je suis rassurée. il y a là, à Paea, des personnes qui se sont engagées au sein du Tapura, et qui respectent les décisions du parti." Petit coup de griffe au passage à Jacquie Graffe.La fédération Tapura Huiraatira de Paea organisera une série de réunion publique sur la commune, dont la première se tiendra le lundi 10 avril sur le parking de Tiapa à partir de 19 heures.