Paea : deux drames en quatre mois dans le même quartier

Rédaction web

Ce quartier de Paea semble frappé par le sort. Dans une maison toute proche de celle où s'est déroulé le drame ce vendredi matin, un gendarme avait tué un homme en confondant son arme et son taser en avril dernier. Il intervenait pour séparer trois personnes d'une violente dispute sur fond de jalousie : une femme, son mari et son ex conjoint.II s'avère que la femme pour laquelle les deux homme s se battaient en avril était une très bonne amie de la victime décédée cette nuit. Selon les proches, elle l'avait beaucoup réconforté suite au décès de l'homme tué par le gendarme.