Pacifique Sud : une île déserte abrite 38 millions de déchets plastiques

Même si l'île Henderson est déserte et à plus de 5.000 kilomètres du premier grand centre urbain, ses plages sont jonchée de près de 38 millions de morceaux de plastique. Elle fait partie des quatre îles britanniques Pitcairn, d'une superficie totale de 47 km2. Henderson est tellement isolée qu'elle n'est visitée que tous les cinq ou dix ans pour des expéditions scientifiques.



Si l'île est aussi polluée, c'est parce qu'elle se trouve à proximité du centre du gyre du sud Pacifique. Ce gigantesque tourbillon formé par les courants transporte les débris venant d'Amérique du Sud ou provenant des bateaux.



Lors de la dernière expédition scientifique menée par des scientifiques de la "Royal Society for the Protection of Birds", une ONG britannique a compté jusqu'à 671 morceaux de plastique au mètre carré sur les plages. Cela représente la plus forte densité de déchets jamais mesurée.



"Sur la base de nos échantillons prélevés sur cinq sites, nous avons estimé que plus de 17 tonnes de déchets plastiques se sont déposés sur l'île et que plus de 3.570 nouveaux débris s'échouent quotidiennement sur une seule de ses plages", précise Jennifer Lavers. Selon cette chercheuse, "il est probable que ces estimations sous-estiment l'ampleur de l'accumulation de ces débris sur cette île".