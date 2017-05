PORINETIA : voyagez au cœur des îles

Ingrid VOHI vous invite à la suivre dans ce nouveau numéro PORINETIA, qui vous fera encore voyager aux 4 coins de la Polynésie.



Direction Makatea où des travaux ont été entrepris sur le débarcadère de l'île afin de le sécuriser. Quatre fois par mois un paquebot fait escale au large de l'île et trois sur quatre cela se passe de nuit. Un dispositif a été mise en place afin faciliter les entrées et sorties des barges et les embarquements et débarquements des passagers. Ingrid Vohi vous propose d'en savoir plus.



Puis nous partons pour Rikitea. Des scientifiques ont profité de leur séjour sur l'île pour aller à la rencontre de la population.



Ensuite nous partirons pour un voyage culinaire pour Fatu Hiva aux Marquises dans votre dossier TAATA TUMU. Avec André Vohi, nous ferons la rencontre de deux artisans de l'île.



Nous terminerons le magazine au Tropical Garden de Moorea.