PORINETIA : sentir battre le cœur des îles

En charge du projet, Ingrid Vohi nous en dit plus sur le magazine.



Dès le 22 avril, tu seras aux commandes d'une nouvelle émission "Porinetia" qui fera la part belle aux îles. Peux-tu nous présenter le concept ?

"Effectivement, les îles seront à l’honneur dans ce rendez-vous qui leur sera entièrement dédié. Cette nouvelle émission se divisera principalement en 4 parties. Pour la première, je solliciterai nos correspondants des 4 coins de Polynésie, qui contribueront à la réalisation de cette émission, en l’alimentant de sujets divers. Dans une seconde partie, j’accueillerai un(e) invité(e) des îles, qui nous parlera d’une actualité en relation avec son fenua. Ensuite, je ferai appel à nos journalistes de Raiatea, Jessica Doucet et Rony Mou Fat. Enfin nous terminerons avec un reportage de 13 minutes d'André Vohi."



Pourquoi as-tu accepté de relever ce défi ?

"Les îles ont toujours été notre combat. Je dis « notre » car je ne peux pas ne pas parler d'André Vohi, avec qui nous avons sillonné la Polynésie. Nous proposons des concepts dédiés aux îles et diffusés sur TNTV depuis 2005. Il y avait à l’époque les reportages TE ARATAI, dans lequel nous crapahutions sur les sommets de Polynésie, MATAFENUA, où nous découvrions les beautés de nos atolls, puis enfin TAATA TUMU, dans lequel il était question de portraits de Polynésiens. Aujourd’hui, cette nouvelle émission n’est que la suite de ce qui a déjà été entrepris pour contribuer à faire rayonner nos îles. Pour m’épauler, j’aurai le soutien de notre équipe de journalistes sur Raiatea, Jessica et Rony et je solliciterai également les habitants de nos îles eux-mêmes, afin d’apporter leur empreinte à cette émission qui est d’abord la leur."



Et le magazine Ta'ata Tumu, que deviendra-t-il ?

"Ce magazine dédié aux îles, existe depuis plus de 10 ans. Que nos amis des Iles se rassurent. TAATA TUMU est un rendez-vous de TNTV. Il sera au cœur de cette nouvelle émission « PORINETIA ». André continuera d’aller à la rencontre de nos ami(e)s des îles pour les filmer dans leur quotidien."



Que nous proposes-tu pour le 1er numéro ? Quels reportages allons-nous découvrir ?

"Dans notre premier numéro, vous aurez des images de nos tous nouveaux correspondants, que j’ai pu contacter, et qui ont accepté volontiers de relever ce nouveau défi. Ils le prennent comme une très belle opportunité de parler de leur terre dont ils sont très fiers. Quant à André, il s’apprête à nous faire découvrir une destination jamais encore filmée auparavant, Tureia."



Vendredi 21 avril à partir de 18h, André et Ingrid Vohi seront les invités du Ve'a et du Journal. Ils répondront aux questions de Mata Ihorai et Tamara Sentis.