Ovation pour les lauréats du Heiva 2017

Heiva 2017 - Malgré un ciel légèrement capricieux les troupes qui se sont hissées sur la plus haute marche du podium ont offert au millier de spectateur une soirée riche en émotions. Durant plus de 4 heures les lauréats en chants et danses se sont succédés sur les planche de To'ata pour un ultime tour d'honneur. Les amateurs de Nuna'a e Hau originaire de la commune de Faa'a ont prouvé une nouvelle fois leur valeur qui les emmènera dans la cour des grands l'année prochaine comme l'a confirmé leur chorégraphe Hirohiti Tematahotoa. Du coté des professionnels, les artistes de la troupe Tamariki Poerani ont fait honneur à leur célèbre chorégraphe Makau Foster qui participait à son dernier Heiva. A ces héritiers maintenant de faire battre de le coeur de cette troupe originaire des Tuamotu pour les prochaines éditions du Heiva.